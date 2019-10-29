В Волгоград доставили отравившегося паяльной кислотой малыша

Происшествия 29.10.2019 16:50
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29.10.2019 16:50
Волгоградские врачи оказывают помощь ребенку 2,5 лет, отравившемуся паяльной кислотой в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, малыша доставили из района в больницу скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. Известно, что отравление ядовитым веществом произошло по неосторожности.
Паяльная кислота представляет собой раствор хлористого цинка в соляной кислоте. Этот высокоактивный флюс вступает в реакцию с металлом, даже после пайки.
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