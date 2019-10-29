Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько дней

Общество 29.10.2019 11:55
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29.10.2019 11:55
В полном объеме завершена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке мостового перехода Волжской ГЭС. Работы на участке длиной 577 метров планируют завершить до конца недели, заверили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Одновременно с укладкой асфальта на проезжей части продолжаются работы по обустройству тротуара. После этого на объекте приступят к формированию верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной шесть сантиметров, а также завершат устройство барьерного ограждения.
Напомним, к настоящему времени полностью завершены работы под ездовым полотном — проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, восстановлены аварийные конструкции.
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