Общество

В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую прописку

Общество 23.10.2019 20:02
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23.10.2019 20:02


Больше 30 туй из сквера возле храма Александра Невского в центре Волгограда перебрались на новое место жительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города,  хвойники пересадили на зеленую зону вдоль Нулевой Продольной магистрали. «Прописку» сменили те деревья, которые росли в местах прохождения коммуникаций и могли быть повреждены в процессе их ремонта или дальнейшей реконструкции.
Еще 123 вяза, туй, сосен и 12 кустов сирени остаются в сквере.  В будущем году здесь посадят еще около 200 деревьев и более 50 кустарников, для которых смонтируют систему автоматического полива. Перед этим территорию очистят от сухостойных и аварийных деревьев и кустарников, большую часть которых составляют старые вязы со стволовой гнилью. 
Проект обновления Александровского сквера предусматривает несколько композиционно-ландшафтных зон. Для каждого участка будут подобраны оригинальные дизайнерские решения. Здесь также появится амфитеатр, вдоль пешеходных аллей установят парковую мебель и фонари, а также  оборудует электронную библиотеку. На месте территории, которая долгие годы находилась в запустении, власти обещают создать современное общественное пространство для тихого отдыха.
 

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