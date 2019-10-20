Общество 20.10.2019 13:36
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20.10.2019 13:36
Слониха Претти и ее дочь Марго устроили сегодня в полдень настоящий переполох в Комсомольском саду. Как сообщает ИА "Высота 102", на прогулку вышли примы циркового шоу, артисты которого вчера прибыли в Волгоград и готовятся к премьерному выступлению.
Многотонные красотки показали для гостей сквера небольшое шоу - стойку на голове, на задних лапах и ряд других элементов. Вокруг моментально собралась толпа зрителей, которые следовали за слонами по пятам. Строгие дрессировщики настоятельно просили публику близко не подходить. Слонихи и сами немного нервничали - явно не ожидали такого ажиотажа вокруг себя.
Претти - уже взрослая дама, ей 35 лет. Ее малышке 10 лет. В Волгограде вместе со своими коллегами по цирковой программе, а это несколько десятков зверей, они пробудут полтора месяца.
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