













Многотонные красотки показали для гостей сквера небольшое шоу - стойку на голове, на задних лапах и ряд других элементов. Вокруг моментально собралась толпа зрителей, которые следовали за слонами по пятам. Строгие дрессировщики настоятельно просили публику близко не подходить. Слонихи и сами немного нервничали - явно не ожидали такого ажиотажа вокруг себя.

Претти - уже взрослая дама, ей 35 лет. Ее малышке 10 лет. В Волгограде вместе со своими коллегами по цирковой программе, а это несколько десятков зверей, они пробудут полтора месяца.

Слониха Претти и ее дочь Марго устроили сегодня в полдень настоящий переполох в Комсомольском саду. Как сообщает ИА "Высота 102", на прогулку вышли примы циркового шоу, артисты которого вчера прибыли в Волгоград и готовятся к премьерному выступлению.