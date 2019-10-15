В Волгоград из Ташкента доставят мощи святителя Луки

Общество 15.10.2019 14:12
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15.10.2019 14:12
Святыни Ташкентской епархии из Успенского кафедрального собора города Ташкента прибывают в Волгоград по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, 21 октября в Казанский собор Волгограда доставят икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами внутри иконы и ковчег с частицей десницы святителя Луки, архиепископа Крымского. Икона и частицы мощей пробудут в главном соборе города до 25 октября, а затем будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии. До 23 ноября святыни будут находиться на территории Волгоградской области.
Как правило, к святителю Луке обращаются в случае телесных болезней, а Киприяна и Иустину просят защитить от воздействий черной магии, колдовства и приворотов.
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