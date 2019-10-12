«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. Штеменко

Общество 12.10.2019 11:56
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12.10.2019 11:56
Владельцу крупного павильона на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда не удалось в суде добиться запрета на снос торгового объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, суд не только отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении его требований, но и снял запрет на демонтаж торгового объекта площадью 160 кв.м., который был наложен 9 июля текущего года в рамках обеспечительных мер по исковому заявлению. К слову, у предпринимателя есть еще шанс изменить судебное решение в апелляционной инстанции.
Напомним, что летом текущего года по представлению прокуратуры ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» начала зачистку улицы Штеменко от незаконных ларьков, установленных на территории многоквартирных домов. «Высота 102» подробно рассказывала об этом в своих публикациях: «Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалы», «Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегалам» и др.
Согласно материалам дела, на павильоне предпринимателя, расположенного у многоквартирного дома №34 по ул. Штеменко, было размещено уведомление управляющей компании о том, что собственнику необходимо добровольно принять меры по демонтажу торгового объекта. В противном случае меры будут приняты управляющей компанией самостоятельно, путем вывоза павильона на ответственное хранение в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района».
Суду индивидуальный предприниматель пояснил, что 20 июля 2018 года он заключил договор пользования земельным участком для размещения павильона с собственниками помещений в многоквартирном доме №34 по улице Штеменко. Уведомление о добровольном демонтаже объекта предприниматель считает незаконными, поэтому и обратился в суд с требованиями пресечь действия управляющей компании. В свою очередь представители УК просили в удовлетворении иска отказать.
Судом установлено, что действующее законодательство запрещает размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе и пр., на территории дворов жилых зданий. Договор, на который ссылается предприниматель, истек 20 июля текущего года, а новый им не был представлен. В этой связи суд не может запретить уполномоченному лицу принимать меры, направленные на освобождения общего имущества собственников многоквартирного дома.
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