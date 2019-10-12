«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. Штеменко





Владельцу крупного павильона на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда не удалось в суде добиться запрета на снос торгового объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, суд не только отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении его требований, но и снял запрет на демонтаж торгового объекта площадью 160 кв.м., который был наложен 9 июля текущего года в рамках обеспечительных мер по исковому заявлению. К слову, у предпринимателя есть еще шанс изменить судебное решение в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, на павильоне предпринимателя, расположенного у многоквартирного дома №34 по ул. Штеменко, было размещено уведомление управляющей компании о том, что собственнику необходимо добровольно принять меры по демонтажу торгового объекта. В противном случае меры будут приняты управляющей компанией самостоятельно, путем вывоза павильона на ответственное хранение в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района».

Суду индивидуальный предприниматель пояснил, что 20 июля 2018 года он заключил договор пользования земельным участком для размещения павильона с собственниками помещений в многоквартирном доме №34 по улице Штеменко. Уведомление о добровольном демонтаже объекта предприниматель считает незаконными, поэтому и обратился в суд с требованиями пресечь действия управляющей компании. В свою очередь представители УК просили в удовлетворении иска отказать.

Судом установлено, что действующее законодательство запрещает размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе и пр., на территории дворов жилых зданий. Договор, на который ссылается предприниматель, истек 20 июля текущего года, а новый им не был представлен. В этой связи суд не может запретить уполномоченному лицу принимать меры, направленные на освобождения общего имущества собственников многоквартирного дома.



