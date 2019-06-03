Общество

«Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалы

Общество 03.06.2019 14:47
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03.06.2019 14:47




Сегодня началась зачистка территории от незаконных ларьков, установленных под покровом ночи на земле многоквартирного жилого дома №44 по улице Штеменко. Как сообщает ИА "Высота 102", работы проводит управляющая компания ООО  "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района" на основании предписания районной прокуратуры об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Напомним, что согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ и требований СанПиН на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны и т.п. Однако в нарушение закона на земле многоквартирного дома практически одновременно появились пять киосков, причем установили их в ночное время.

Председатель совета многоквартирного дома №44 по ул. Штеменко Михаил Киселев заявляет, что ему неведомо, кто является владельцем данных торговых объектов. "Поставили ночью, хозяев нет. Я написал заявление, где указал свой телефон, что я председатель совета дома. Прошу позвонить мне и встретиться для того, чтобы выяснить вопрос на каком основании вы поставили эти киоски. Никто не отвечал, поэтому я обратился в прокуратуру и прокуратура помогла снести эти киоски", - рассказал Киселев.
Представители управляющей компании, получив предписание надзорного ведомства, разместили на киосках адресованные их владельцам уведомления, предложив демонтировать объекты в срок до 31 мая добровольно. В противном случае киоски обещали принудительно вывезти на ответственное хранение в МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района". Владельцы трех нестационарных торговых объектов требования УК и прокуратуры проигнорировали, поэтому с начала рабочей недели на ул. Штеменко началась операция по зачистке территории от киосков-нелегалов. Примечательно, что в числе нарушителей границы оказался и киоск "Союзпечати", который также поставили на земле многоквартирного дома. И это логично, потому что согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, а данный киоск в ней указан, он должен стоять на муниципальной земле, т.е посреди тротуара. Каким образом районные власти согласовали такое размещение киоска, осталось загадкой. Отметим, что "Союзпечать" демонтировать не стали, в отличие от трех соседних торговых объектов, которые погрузили краном на грузовик и увезли.

На фото: киоск "Союзпечать" сегодня переставили за пределы белой линии

Отметим, что борьба с незаконными киосками, установленными на землях многоквартирных жилых домов, проводится не только на улице Штеменко. Прокуратура Краснооктябрьского района ввиду бездействия собственников домов и администрации района направила в суды 15 исков о возложении на владельцев павильонов обязанности по их демонтажу. Это улицы Библиотечная, Пельше, Таращанцев, Еременко и др. На данный момент по 8 искам вынесены решения, требования прокуратуры полностью удовлетворены. Примечательно, что при рассмотрении дел владельцы незаконных киосков пытаются доказать свою правоту тем, что они якобы заключили договоры с собственниками домов на размещение киосков на территории многоквартирных жилых домов. С учетом того, что установка данных объектов на указанной земле запрещена федеральным законодательством, районные суды считают такие договоры недействительными.

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