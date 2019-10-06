В Волгоградскую область вернутся теплые грозы

Общество 06.10.2019 09:16
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06.10.2019 09:16
В Волгоградской области сегодня могут пронестись дожди, которые придут на смену теплой, почти летней погоде, стоявшей последние дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МЧС, подготовленные Волгоградским ЦГМС, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, туман. Днем также может пройти дождь, а в отдельных районах - ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха также будет относительно высокой - ночью +10…+15º; днем +17...+22º. Напомним, недавно жители Волгограда стали свидетелями октябрьской грозы.
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