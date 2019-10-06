Общество

В Волгоградскую область вернутся теплые грозы

Общество 06.10.2019 09:16
1034 8
06.10.2019 09:16


В Волгоградской области сегодня могут пронестись дожди, которые придут на смену теплой, почти летней погоде, стоявшей последние дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МЧС, подготовленные Волгоградским ЦГМС, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, туман. Днем также может пройти дождь, а  в отдельных районах - ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха также будет относительно высокой -  ночью +10…+15º; днем +17...+22º. Напомним, недавно жители Волгограда стали свидетелями октябрьской грозы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
46848 48
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра
07.09.2019 16:05
31536 0
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
30567 10
Общество
06.10.2019 07:36
Общество 06.10.2019 07:36
13544 16 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 19:01
Общество 05.10.2019 19:01
1121 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 16:32
Общество 05.10.2019 16:32
6444 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 12:46
Общество 05.10.2019 12:46
2274 11 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2019 11:07
Общество 05.10.2019 11:07
872 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 22:54
Общество 04.10.2019 22:54
8176 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 13:54
Общество 04.10.2019 13:54
7840 28 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 13:31
Общество 04.10.2019 13:31
8961 9 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2019 11:43
Общество 04.10.2019 11:43
13819 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 15:59
Общество 03.10.2019 15:59
18173 23 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 15:39
Общество 03.10.2019 15:39
10899 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 12:16
Общество 03.10.2019 12:16
1969 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:38
Общество 03.10.2019 10:38
9669 14 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 10:12
Общество 03.10.2019 10:12
851 5 Обсудить

0
Далее
Общество
03.10.2019 09:50
Общество 03.10.2019 09:50
1423 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:58
Волгоградские профсоюзы разоряются из-за своего имуществаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадалиСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградскую область вернутся теплые грозыСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде ночью сгорели шесть автомобилейСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинетСмотреть фотографии
19:51
Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из СаранскаСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарныеСмотреть фотографии
17:25
Экологи запретили купаться в волгоградском прудуСмотреть фотографии
16:32
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградские гандболистки победили в очередном матче Суперлиги чемпионата РоссииСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области назвали цену обмана дольщиковСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде искали преступников среди водителейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком и прикинулась невинной овечкойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
В Советском районе Волгограда до конца года обновят вторую очередь Петровского паркаСмотреть фотографии
10:22
Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградцаСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области пенсионерка-велосипедистка погибла под колесами автоСмотреть фотографии
22:54
Учителем года России-2019 стала педагог из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»Смотреть фотографии
16:10
Следователи разбираются в конфликте с участием вице-спикера Волжской гордумыСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде правозащитника Гольдера за коммерческий подкуп осудили на 9 лет колонииСмотреть фотографии
15:29
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игрыСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде подросток на машине устроил ДТП около школыСмотреть фотографии
15:17
Подследственные экс-депутаты гордумы Волгограда изучают материалы дела на воздухеСмотреть фотографии
13:58
Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайнСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузовСмотреть фотографии
13:31
Вопрос уборки бесхозной территории у главного музея Волгограда повис в воздухеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьевСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животныхСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета ФедерацииСмотреть фотографии
11:43
Ошиблись на миллион: прокуратура заставила пересчитать плату за капремонт для 303 домов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 