Общество

В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дороги

Общество 02.10.2019 13:46
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02.10.2019 13:46


В Волгограде объявлены аукционы на работы по ремонту дорог на улице Краснопресненской и трассе возле поселка имени Горького. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, муниципалитет заключит контракты «жизненного цикла», в рамках которых подрядчикам предстоит не только реконструировать проезжую часть, но и в течение пяти лет ее содержать. Работы проведут на бюджетные средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур. 
Комплексная реконструкция улицы Неждановой  изначально планировалась на 2020 год. Однако с учетом неудовлетворительного состояния дороги власти решили восстановить ее уже в этом году. На первом участке от улицы Феодосийской до поселка «Участок ВПЭЛС № 5» ремонт завершен в августе 2019 года. Еще  2,5 километра будут восстановлены в ближайшие месяцы.  Обновление вне плана также ожидает улицу Краснопресненскую в Советском районе, которая соединяет Первую и Вторую Продольные магистрали. 
За 2017-2018 годы в областном центре было обновлено свыше 130 километров улично-дорожной сети. До конца  текущего года на территории города восстановят и построят порядка свыше 40 дорог, из них шесть - дополнительно  на сэкономленные средства.

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