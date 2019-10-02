В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дороги





В Волгограде объявлены аукционы на работы по ремонту дорог на улице Краснопресненской и трассе возле поселка имени Горького. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, муниципалитет заключит контракты «жизненного цикла», в рамках которых подрядчикам предстоит не только реконструировать проезжую часть, но и в течение пяти лет ее содержать. Работы проведут на бюджетные средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур.

Комплексная реконструкция улицы Неждановой изначально планировалась на 2020 год. Однако с учетом неудовлетворительного состояния дороги власти решили восстановить ее уже в этом году. На первом участке от улицы Феодосийской до поселка «Участок ВПЭЛС № 5» ремонт завершен в августе 2019 года. Еще 2,5 километра будут восстановлены в ближайшие месяцы. Обновление вне плана также ожидает улицу Краснопресненскую в Советском районе, которая соединяет Первую и Вторую Продольные магистрали.

За 2017-2018 годы в областном центре было обновлено свыше 130 километров улично-дорожной сети. До конца текущего года на территории города восстановят и построят порядка свыше 40 дорог, из них шесть - дополнительно на сэкономленные средства.



