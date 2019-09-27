В Волгограде активная пенсионерка «снесла» незаконный киоск фастфуда

Общество 27.09.2019 10:55
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27.09.2019 10:55
Волгоградская пенсионерка добилась сноса незаконного киоска по продаже фастфуда «Aik Бистро». Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, в начале августа пожилая женщина на приеме у омбудсмена пожаловалась на коммерсантов, которые установили павильон в ущерб тротуару. Нестационарный объект располагался на Второй Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе. По словам заявительницы, пройти на остановку «Медтехника» можно было только по бордюру, установленному вдоль проезжей части, что неудобно и небезопасно.
Вскоре выяснилось, что киоск отсутствовал в утвержденной муниципалитетом схеме размещения нестационарных объектов. Договорных отношений с администрацией его владелец также не имел. В итоге павильон, оказавшийся самовольной постройкой, по решению административной комиссии, демонтировали.
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