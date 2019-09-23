Лето снова наступит: на волгоградской набережной установили шезлонги





Ощутимые результаты проведенных работ по благоустройству сегодня можно наблюдать на очередном отрезке набережной Волгограда, где идет обновление. Как сообщает ИА «Высота 102», территория, идущая в сторону Ворошиловского района, согласно проекту, «приросла» пешеходными дорожками, шезлонгами и уголками для активного отдыха и расслабления. Если представить, что от палящего летнего солнца горожан и гостей города хотя бы местами будут спасать подросшие деревья - получается очень привлекательное пространство. Что касается пожарного парохода «Гаситель», то работ по его реставрации пока не наблюдается. Ранее сообщалось, что по планам, пароход-памятник должен «помолодеть» уже до конца этого года.



































