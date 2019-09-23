В Волгограде суд заступился за бездомного сироту





Волгоградский областной суд обязал комитет строительства Волгоградской области предоставить благоустроенное жилое помещение сироте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу облсуда, комитет строительства исковые требования не признавал, поясняя, что сирота будет обеспечен жилым помещением в соответствии с очередностью.

Молодой человек подал иск к областному комитету строительства с требованием предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Он указал, что в 2009 году его отец был лишен родительских прав, поскольку отбыл в места лишения свободы за убийство жены – матери истца. Оставшись без родителей, его передали на попечение в "Детский дом №1" г. Ленинска Волгоградской области. В соответствии с постановлением администрации Волгограда истец был поставлен на учет, как лицо из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма. Однако до настоящего времени жильё ему не предоставлено. Центральный районный суд Волгограда признал исковые требования обоснованными и постановил обязать комитет строительства Волгоградской области предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма. Разрешая спор, суд первой инстанции указал, что в соответствии с действующим законодательством гарантируемая лицам из числа детей-сирот социальная поддержка в виде внеочередного обеспечения жилой площадью, должна предоставляться до достижения ими 23-летнего возраста. Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.



