Врачи спасли волгоградку в самолете "Москва-Иркутск"





Жительницу Волгоградской области, которая летела в самолете из Москвы в Иркутск, спасла команда медиков Иркутской области, находившаяся на борту. Об этом говорится на сайте минздрава России, сообщает ИА "Высота 102". Через полчаса после взлета пассажирке стало плохо с сердцем. Ей измерили артериальное давление, поставили укол, капельницу, привели в сознание. Все оставшиеся четыре с половиной часа медики следили за ее состоянием, им помогали бортпроводники. По прилету была вызвана бригада анестезиологии-реанимации. Пациентку – 59-летнюю жительницу Волгоградской области, которая летела в Иркутск в гости к родственникам, госпитализировали в городскую клиническую больницу. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Подробности на сайте https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/12524-ministr-zdravoohraneniya-pribaykalya-s-kollegami-medikami-iz-irkutska-okazali-pomosch-passazhirke-samoleta



