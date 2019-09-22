Врачи спасли волгоградку в самолете "Москва-Иркутск"

Общество 22.09.2019 12:49
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22.09.2019 12:49
Жительницу Волгоградской области, которая летела в самолете из Москвы в Иркутск, спасла команда медиков Иркутской области, находившаяся на борту. Об этом говорится на сайте минздрава России, сообщает ИА "Высота 102". Через полчаса после взлета пассажирке стало плохо с сердцем. Ей измерили артериальное давление, поставили укол, капельницу, привели в сознание. Все оставшиеся четыре с половиной часа медики следили за ее состоянием, им помогали бортпроводники. По прилету была вызвана бригада анестезиологии-реанимации. Пациентку – 59-летнюю жительницу Волгоградской области, которая летела в Иркутск в гости к родственникам, госпитализировали в городскую клиническую больницу. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.
Подробности на сайте https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/12524-ministr-zdravoohraneniya-pribaykalya-s-kollegami-medikami-iz-irkutska-okazali-pomosch-passazhirke-samoleta
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