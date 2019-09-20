В Волгограде поднимают закатанные в асфальт люки





В Волгограде продолжили ремонт дороги на ул. Мясникова в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, сейчас здесь специалисты приводят в порядок колодцы инженерных коммуникаций и систему ливневой канализации.

Всего около 30 люков колодцев и ливнеприемных решеток будет восстановлено в ходе реконструкции проезжей части, при этом несколько люков были обнаружены под слоем старого асфальта в процессе фрезерования дороги. Сейчас рабочие укрепляют верхние части колодцев, очищают их от мусора и поднимают на уровень нового полотна. Кроме того, на объекте вместо разрушенных старых блоков установлено порядка 1400 метров бордюрного камня. В июле текущего года реконструкция ул. Мясникова была приостановлена из-за нарушения сроков выполнения работ, выявленных в ходе проверок. Муниципалитет принял решение о расторжении контракта с подрядной компанией. После проведения аукциона исполнителем муниципального контракта стало волгоградское предприятие ООО «Астрол-ДСК».



