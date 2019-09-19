В Волгограде торговали полуфабрикатами из цыплят с сальмонеллой





Производителя куриных полуфабрикатов ООО «Фрегат - Юг» с юридическим адресом в селе Большие Чапурники Светлоярского района наказали штрафом за обнаруженные в продукции предприятия бактерии Salmonella, гр. С1 fantis. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове, апелляционная инстанция, рассмотрев дело, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что правонарушение производителя продукции создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Ранее Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ООО «Фрегат Юг» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Как следует из материалов дела, 19 февраля текущего года при проведении плановой выездной проверки ООО «СПЛЕШ» по адресу: Волгоград, улица Таращанцев, 66, выявлены нарушения, допущенные юридическим лицом ООО «ФРЕГАТ-Юг». В отобранных пробах продукции полуфабриката из мяса цыплят - бройлеров натурального охлажденного - филе обнаружены бактерии инфекционного возбудителя, представляющего опасность для человека.















