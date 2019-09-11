



На второй очереди сквера у пожарного парохода «Гаситель» строители выполнили 95% процентов работ по укладке тротуарной плитки - уже уложено более 1200 квадратных метров брусчатки из 1300. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в этом году прибрежная территория площадью свыше четырех тысяч квадратных метров станет еще одним комфортным пространством для отдыха.

Почти половину площади городские власти отвели под зеленую зону, где уже этой осенью высадят более 30 лип, рябин и елей, уложат около 770 квадратных метров рулонного газона. Для ухода за растениями здесь впервые оборудован современный поливочный водопровод протяженностью порядка 600 метров. Обновленную территорию будут освещать 14 фонарей - сейчас специалисты занимаются их подключением к общегородской сети электроснабжения.

На финальном этапе подрядная организация наполнит сквер малыми архитектурными формами – здесь уже установлены первые скамейки и навесы с шезлонгом. Кроме того, в сквере оборудуют парковку для велосипедистов. Так как эта площадка является продолжением ранее обновленной территории, используются идентичные строительные материалы, чтобы все пространство в результате имело единый дизайн.

В прошлом году муниципалитет благоустроил первую очередь сквера рядом с пароходом «Гаситель» - здесь высажены более 300 деревьев и 100 кустарников, уложен газон, установлена садово-парковая мебель, фонари, работает система полива. Эта территория с первых дней после открытия стала пользоваться популярностью не только среди жителей Ворошиловского района, но и всего города.

На третьем этапе реконструкции обновление ожидает и сам пожарный пароход «Гаситель» - в текущем году специалисты восстановят памятник, парапет с бетонной чашей и опорами и стелу с якорем. Таким образом, за два года заброшенная территория общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров превратится в современное общественное пространство, где смогут с комфортом проводить время горожане всех возрастов.

Помимо благоустройства сквера у «Гасителя» в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» работы ведутся на правом склоне поймы реки Царицы, расположенном по соседству. Реконструкция этих территорий - очередной этап работы по созданию единой рекреационной зоны вдоль берега реки Волги, в которую уже вошли парк Победы, стадион «Волгоград Арена», обновленная Центральная набережная, сквер им. Пушкина и прогулочная площадка около интерактивного музея.



