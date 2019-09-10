Экономика 10.09.2019 17:11
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10.09.2019 17:11
Решение областного арбитражного суда о взыскании с АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» 231 миллиона рублей в пользу АО «Златоустовский электрометаллургический завод» оставлено в силе. Постановление принял Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о задолженности за электроэнергию, поставленную в период с мая по август 2018 года фирмой ООО «Энергосбытовая компания «Лидер». В то время «Красным Октябрем» руководил Дмитрий Герасименко, сейчас скрывающийся за границей. Именно в те «смутные» времена АО «ЗЭМЗ» - металлургическое предприятие из Челябинской области и фирма - посредник «Энергосбытовая компания «Лидер», оказались замешаны в схеме энергоснабжения «Красного Октября». Сегодняшнее руководство предприятия предприняло все усилия для восстановления нормального энергоснабжения предприятия. С февраля текущего года ООО «Лидер», которое признано банкротом, больше не является поставщиком электроэнергии на «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, сейчас все платежи с новым поставщиком завод осуществляет в рабочем режиме и в четко обозначенные сроки.
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