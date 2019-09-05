



ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, подключит к интернету один из крупнейших «Логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в Приморском крае по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании, проведение ВОЛС позволит автоматизировать производственные процессы всех объектов ХАБа. Соглашение предусматривает строительство ВОЛС до пунктов промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области, которые являются частью реализуемого проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Таким образом будет обеспечена диспетчеризация всего цикла доставки жидкого гелия от Амурского ГПЗ до логистического центра.

Соглашение о намерении ПАО «Ростелеком» и ООО «Газпром газэнергосеть гелий», заказчик и инвестор строительства ХАБа, заключено на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.



