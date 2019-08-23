Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям Сталинграда





Алые розы, которые сегодня губернатор Волгоградской области возложил к памятнику жертвам бомбардировки Сталинграда и пропавшие после его отъезда, возвращены к подножию мемориала. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Сейчас букет главы региона располагается в окружении других цветов.

Напомним, сегодня Андрей Бочаров по дороге на работу заехал на улицу Чуйкова, где располагается памятник мирным жителям, погибшим при бомбардировке Сталинграда, и оставил в дань памяти погибших букет из алых роз. Однако через некоторое время цветы пропали.

Сегодня в Волгограде проходят мероприятия в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда. 23 августа 1942 года погибли около 43 тысяч человек.



