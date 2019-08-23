Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям Сталинграда

Общество 23.08.2019 11:21
3007 13
23.08.2019 11:21
Алые розы, которые сегодня губернатор Волгоградской области возложил к памятнику жертвам бомбардировки Сталинграда и пропавшие после его отъезда, возвращены к подножию мемориала. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Сейчас букет главы региона располагается в окружении других цветов.
Напомним, сегодня Андрей Бочаров по дороге на работу заехал на улицу Чуйкова, где располагается памятник мирным жителям, погибшим при бомбардировке Сталинграда, и оставил в дань памяти погибших букет из алых роз. Однако через некоторое время цветы пропали.
Сегодня в Волгограде проходят мероприятия в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда. 23 августа 1942 года погибли около 43 тысяч человек.
Реклама
Популярное по теме
27.07.2019 20:52
29385 0
21.08.2019 12:34
28789 14
04.08.2019 15:18
24867 0
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков не успел уехать из Волгограда, как захотел сюда вернуться23.08.2019 13:31
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно23.08.2019 13:15
В Волгоград прилетел председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков23.08.2019 12:25
В Волгограде пропали алые розы, которые возложил губернатор к памятнику жертвам бомбардировки23.08.2019 09:20
Губернатор Волгоградской области в одиночестве отдал дань памяти жертвам бомбардировки Сталинграда23.08.2019 08:49
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекорд22.08.2019 20:10
Глава Волгограда назначен в совет при президенте РФ22.08.2019 18:55
В Волгограде в час пик встали скоростные трамваи22.08.2019 18:45
В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыба22.08.2019 13:45
В ЦПКиО Волгограда английские розы удостоились ночной подсветки22.08.2019 13:27
В Волжском устанавливают солнечные чудо-часы22.08.2019 12:13
В Волгоградской области 2 тысячи человек получили «звание» предпенсионеров22.08.2019 12:07
«Отмените жару!»: руководство передвижного зоопарка в Волгограде оправдалось за страдающих животных21.08.2019 15:33
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке21.08.2019 12:34
В Волгограде жителей частного сектора удивляют "странности" с платежами за воду21.08.2019 10:28
Реклама