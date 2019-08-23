Общество

Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям Сталинграда

Общество 23.08.2019 11:21
3007 13
23.08.2019 11:21


Алые розы, которые сегодня губернатор Волгоградской области возложил к памятнику жертвам бомбардировки Сталинграда и пропавшие после его отъезда, возвращены к подножию мемориала. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Сейчас букет главы региона располагается в окружении других цветов. 
Напомним, сегодня Андрей Бочаров по дороге на работу заехал на улицу Чуйкова, где располагается памятник мирным жителям, погибшим при бомбардировке Сталинграда, и оставил в дань памяти погибших букет из алых роз. Однако через некоторое время цветы пропали. 
Сегодня в Волгограде проходят мероприятия в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда. 23 августа 1942 года погибли около 43 тысяч человек.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
29385 0
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
28789 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24867 0
Общество
23.08.2019 13:31
Общество 23.08.2019 13:31
137 3 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 13:15
Общество 23.08.2019 13:15
169 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 12:25
Общество 23.08.2019 12:25
898 22 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 09:20
Общество 23.08.2019 09:20
15855 29 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 08:49
Общество 23.08.2019 08:49
3183 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 20:10
Общество 22.08.2019 20:10
2548 1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 18:55
Общество 22.08.2019 18:55
9055 18 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 18:45
Общество 22.08.2019 18:45
1378 1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 13:45
Общество 22.08.2019 13:45
15367 9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 13:27
Общество 22.08.2019 13:27
10512 25 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 12:13
Общество 22.08.2019 12:13
6528 4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 12:07
Общество 22.08.2019 12:07
3040 8 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2019 15:33
Общество 21.08.2019 15:33
11591 15 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2019 12:34
Общество 21.08.2019 12:34
28789 14 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2019 10:28
Общество 21.08.2019 10:28
8318 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:32
«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»Смотреть фотографии
13:31
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков не успел уехать из Волгограда, как захотел сюда вернуться
13:15
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодноСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давностиСмотреть фотографии
12:25
В Волгоград прилетел председатель совета директоров «Газпрома» Виктор ЗубковСмотреть фотографии
12:01
В Волжском инвалид справил новоселье по решению судаСмотреть фотографии
11:48
Память жертв варварской бомбардировки Сталинграда почтили на митинге в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям СталинградаСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам напомнили о симптомах инсульта и первой помощиСмотреть фотографии
10:23
В бывшем цехе Волгоградского «Химпрома» произошел пожарСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде пропали алые розы, которые возложил губернатор к памятнику жертвам бомбардировки Смотреть фотографии
08:53
МегаФон проводит первый 5G-турнир по киберспорту в РоссииСмотреть фотографии
08:49
Губернатор Волгоградской области в одиночестве отдал дань памяти жертвам бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
20:39
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды Смотреть фотографии
20:10
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекордСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мошенники магической квалификации атакуют пенсионеров в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
19:00
«Ушли на пенсию»: пациентов Калачевского тубдиспансера из-за отсутствия врачей перевезли в ВолгоградСмотреть фотографии
18:55
Глава Волгограда назначен в совет при президенте РФ Смотреть фотографии
18:27
«Пока не меркнет свет»: на волгоградском заводе «Красный Октябрь» разбираются с долгами за электричествоСмотреть фотографии
17:36
Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыбаСмотреть фотографии
13:37
Напротив стадиона «Волгоград Арена» на пешеходном переходе сбили школьницуСмотреть фотографии
13:27
В ЦПКиО Волгограда английские розы удостоились ночной подсветкиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградские полицейские нашли в автобусе пропавшего без вести жителя ОрлаСмотреть фотографии
12:13
В Волжском устанавливают солнечные чудо-часыСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области 2 тысячи человек получили «звание» предпенсионеровСмотреть фотографии
11:58
В отношении буйного волгоградца за нападение с ножом на полицейского возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:50
Жителей Астраханской области в экстренных случаях повезут в больницы ВолгоградаСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области сбили женщину с коляскойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 