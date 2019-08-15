В Волжском молодую маму-сироту чиновники оставили без пособия

Общество 15.08.2019 09:40
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15.08.2019 09:40
Прокуратура в судебном порядке отстояла права матери на получение пособий по рождению ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с жалобой на действия чиновников обратилась 23-летняя жительница города, являющаяся инвалидом по слуху и относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот. В двухлетнем возрасте она осталась без попечения родителей, в дальнейшем проживала в интернате для детей-сирот, обучалась в специализированных образовательных учреждениях. В 2018 году девушка вышла замуж, родила ребенка и обратилась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по г.Волжскому» за пособиями на малыша. Однако в выплате денежных средств ей отказали под предлогом отсутствия постоянной регистрации по месту пребывания, что было связано с переездом в Волгоград из другого региона. Прокуратура Волжского направила в городской суд исковое заявление об установлении факта постоянной регистрации матери ребенка. Суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления судебного решения в законную силу девушка сможет реализовать своё право на получение причитающихся пособий.
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