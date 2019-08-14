Происшествия

В Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка утонула в бассейне

Происшествия 14.08.2019 20:17
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14.08.2019 20:17


Сегодня в Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка захлебнулась в бассейне. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла на территории частного дома по улице Катунской. Взрослые быстро вызвали «Скорую помощь». Но по прибытии медики констатировали смерть ребенка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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