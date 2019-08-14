В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде





Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном органе, в прокуратуру Волгограда с жалобой на ненадлежащее лекарственное обеспечение обратился местный житель, страдающий онкологическим заболеванием. Мужчина, являющийся инвалидом 2 группы, имел право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом, назначенным ему по жизненным показаниям. Однако выписанный ему рецепт в связи с отсутствием препарата в аптеке был поставлен на отсроченное обеспечение.

В связи с этим прокуратурой Волгограда в Ворошиловский районный суд в интересах инвалида было предъявлено исковое заявление к комитету здравоохранения Волгоградской области о понуждении к обеспечению заявителя лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. После вмешательства прокуратуры необходимый препарат больному предоставлен.







