В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде

Общество 14.08.2019 11:27
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14.08.2019 11:27
Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном органе, в прокуратуру Волгограда с жалобой на ненадлежащее лекарственное обеспечение обратился местный житель, страдающий онкологическим заболеванием. Мужчина, являющийся инвалидом 2 группы, имел право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом, назначенным ему по жизненным показаниям. Однако выписанный ему рецепт в связи с отсутствием препарата в аптеке был поставлен на отсроченное обеспечение.
В связи с этим прокуратурой Волгограда в Ворошиловский районный суд в интересах инвалида было предъявлено исковое заявление к комитету здравоохранения Волгоградской области о понуждении к обеспечению заявителя лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями. После вмешательства прокуратуры необходимый препарат больному предоставлен.
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