"Почту России" оштрафовали за нарушение тайны связи в сельском магазине Волгоградской области





«Почту России» оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что письма не доставлялись адресатам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, поводом для такого решения послужило разбирательство, проведенное прокуратурой Городищенского района Волгоградской области по факту нарушения работниками почтового отделения, расположенного в поселке Радужном на территории Новонадеждинского сельского поселения, правил доставки почтовой корреспонденции.

Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия установлено, что почтовые отправления (простые и заказные письма, в том числе судебные отправления), содержащие данные жителей поселка Радужный, доставляются жителям не по адресам, указанным на почтовых отправлениях, а в торговый павильон «Радужный». Любой человек мог взять чужое письмо. Факт ненадлежащей доставки письменной корреспонденции отражен в протоколе осмотра торгового павильона «Радужный».

Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о привлечении ФГУП «Почта России» к административной ответственности.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ФГУП «Почта России» не выполняются надлежащим образом обязанности оператора почтовой связи, не обеспечивается качество услуг почтовой связи, а на сети почтовой связи не принимаются достаточные меры для обеспечения доставки, сохранности почтовых отправлений, а также тайны связи. Апелляционная инстанция признала судебный акт законным и обоснованным и оставила его без изменения.



