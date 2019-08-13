Общество

"Почту России" оштрафовали за нарушение тайны связи в сельском магазине Волгоградской области

Общество 13.08.2019 14:43
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13.08.2019 14:43


«Почту России» оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что письма не доставлялись адресатам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, поводом для такого решения послужило разбирательство, проведенное прокуратурой Городищенского района Волгоградской области по факту нарушения работниками почтового отделения, расположенного в поселке Радужном на территории Новонадеждинского сельского поселения, правил доставки почтовой корреспонденции.
Управлением   Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия установлено, что почтовые отправления (простые и заказные письма, в том числе  судебные отправления), содержащие данные жителей поселка Радужный, доставляются жителям не по адресам, указанным на почтовых отправлениях, а в торговый павильон «Радужный». Любой человек мог взять чужое письмо.  Факт ненадлежащей доставки письменной корреспонденции отражен  в протоколе осмотра торгового павильона «Радужный».
Управление  Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о привлечении ФГУП  «Почта России» к административной ответственности.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ФГУП «Почта России» не выполняются надлежащим образом обязанности оператора почтовой связи, не обеспечивается качество услуг почтовой связи, а на сети почтовой связи не принимаются достаточные меры для обеспечения доставки, сохранности почтовых отправлений, а также тайны связи.  Апелляционная инстанция признала судебный акт законным и обоснованным и оставила его без изменения.
 

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