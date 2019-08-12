Yota запустила Yota Nebo

Телеком 12.08.2019 17:23 Реклама
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12.08.2019 17:23
Yota запустила новое приложение Yota Nebo, в котором соединились дополненная реальность и геолокация. Приложение уже доступно для установки в App Store и в Google Play Market, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Пользователи Yota Nebo смогут оставлять на небе свои мысли и эмоции с помощью дополненной реальности. Все сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, достаточно подойти к тому месту, над которым оставлено послание.
«Вы замечали, как часто мы смотрим себе под ноги, и как редко — на небо? Мы решили поменять это и дать возможность пользователям посмотреть на небо по-другому — как на площадку для общения, признаний, эмоций.
В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить всё небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз “Обожаю!” над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном», — комментирует руководитель проекта Yota Nebo Анна Чернышева.
На карте Yota Nebo будут опубликованы отметки от Yota и первого партнера, сети пиццерий «Додо Пицца». Каждый, кто разместит стикер рядом с торговыми точками Yota и ресторанами «Додо Пицца», сможет получить специальные бонусы от компаний. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте https://yota.ru.
Также пользователям Yota Nebo доступен оригинальный стикерпак с забавными стикерами и поиск гиф-иллюстраций по @giphy. В разработке стикерпака принимали участие художники Александр Блосяк, Александр Похвалин и Илья Кутобой.
Кроме того, в 10 городах России в Yota Nebo будут размещены 3D-объекты. Каждый из объектов определенным образом связан с городом, в котором он расположен, а это Челябинск, Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень, Москва, Екатеринбург. В разработке объектов участвовали профессиональные иллюстраторы Александр Егоров и Дмитрий Гелишвили.
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