Общество

Огромное дерево рухнуло у школы в Волгограде

Общество 09.08.2019 10:08
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09.08.2019 10:08


Сегодня утром огромный тополь упал на пешеходный тротуар у ограды школы №49 в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Ветви могучего дерева, которому уже много лет, создали препятствие на пути пешеходов, которые вынуждены либо напрямик пробираться сквозь искусственную "чащу", либо обходить это место стороной.

Отметим, что сейчас каникулы, поэтому у школы, к счастью, пока не многолюдно. Что стало причиной обрушения тополя, неизвестно. Вполне возможно, что дерево повредилось в результате шквального ветра, который несколько дней назад бушевал в Волгограде. 

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