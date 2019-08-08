В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клинику

Общество 08.08.2019 15:25
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08.08.2019 15:25
Прокуратура добилась проведения ремонта медицинского оборудования в ГБУЗ "Центральная районная больница Котовского муниципального района", из-за чего пациентов направляли для медицинского обследования в частную клинику. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении была проведена по многочисленным жалобам граждан.
Установлено, что с начала текущего года в ГБУЗ "Центральная районная больница Котовского муниципального района" не проводились эндоскопические исследования ввиду неисправности эндоскопа. С целью восстановления нарушенных социальных прав прокуратурой Котовского района в адрес главного врача районной больницы внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос о необходимости обеспечения работоспособности медицинского оборудования с целью своевременного и качественного оказания гражданам медицинской помощи. По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены. В настоящее время проведение эндоскопических исследований в районной больнице возобновлено.
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