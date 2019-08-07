На встрече с председателем Госдумы в Волгограде женщины сделали акцент на пастельном и золотом

Общество 07.08.2019 13:39
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07.08.2019 13:39
Представительницы прекрасного пола, которые приняли участие во встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с активом партии «Единая Россия», основательно подготовились к мероприятию, тщательно подобрав наряды. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодняшний тренд в одежде партактивисток – розовый цвет.
Вряд ли чиновники и депутаты договорились об этом заранее, вероятно, выбрали его по настроению и под соответствующую обстановку. Среди тех, кто отдал предпочтение розовому цвету в одежде, например, сопредседатель штаба волгоградского отделения ОНФ Надежда Кулешова, заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина. А вот бывший председатель Волгоградской гордумы Ирина Карева обратила на себя внимание туфлями золотого цвета.
Напомним, сегодня в Волгограде с рабочим визитом находится спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он уже посетил Мамаев Курган, где ознакомился с ходом реконструкции памятника федерального значения. Также председателю Госдумы рассказали о работах по обустройству верхней и нижней террас набережной им. 62-й Армии Волгограда и о планах перспективного развития исторического центра города. В настоящее время в интерактивном музее "Россия - Моя история" проходит встреча председателя Госдумы с представителями общественных организаций города и активом партии "Единая Россия".
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