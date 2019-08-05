Общество 05.08.2019 12:10
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05.08.2019 12:10
Постановлением главы Котельниковского городского поселения одному из проездов нового жилого района «Дубовая роща» города Котельниково Волгоградской области присвоено имя Александра Григорьевича Землянухина.
Строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется в Котельниково, благодаря реализации компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, имя казака-героя новой точке на карте Котельниково присвоено не случайно. Родился Александр Землянухин в 1754 году в донской станице Нагавской, расположенной неподалеку от Котельниково. Он принимал участие в походах А. В. Суворова, в том числе в знаменитом переходе через Альпы. Во время Отечественной войны 1812 года Александр Землянухин записался добровольцем в ополчение, и, после пятнадцатилетнего нахождения в отставке, в возрасте 60 лет вслед за своими двумя сыновьями пошел на войну. В марте 1813 года по инициативе командующего графа Платова штаб-ротмистр Бок и состоящий при его штабе ординарец Александр Землянухин были отправлены в Лондон с известиями о взятии Гамбурга.
В Лондоне посланцы были триумфально приняты англичанами и в течение всего пребывания окружены повышенным вниманием. Землянухин был на обеде у лорд-мэра Лондона, на обеде у английских купцов, в театре, посетил английский Парламент, где его торжественно представили собравшимся депутатам. Военное английское общество «LumberTroop», которое Землянухин посетил 28 апреля 1813 года, торжественно приняло донского казака в свои члены, подарило ему пару боевых пистолетов и выбило по этому случаю специальный круглый медальон с изображением воина. Портреты Землянухина были гравированы в пяти видах, в его честь была сложена песня. Англичане подготовили для Землянухина новый комплект вооружения, а его личный комплект был помещен в Британский музей в качестве образка оружия русских казаков.
По возвращению в Россию граф М.И. Платов представил его Александру I, который произвёл Землянухина в урядники и отправил на заслуженный покой с приказом «впредь ни в какой должности и по внутренней службе не употреблять».
Сила, доблесть, патриотизм и мужество Александра Григорьевича Землянухина послужили во славу Отечества и его малой родины, теперь известной как Котельниковская Земля героев.
«Праправнуки легендарного казака продолжают его традиции служения своей стране достижениями в мирном труде. И увековечивание памяти героя в новом жилом районе «Дубовая роща», который предприятие строит в Котельниково - на земле героев, как ничто другое показывает преемственность поколений в службе на благо Отечеству», - отмечают в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
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