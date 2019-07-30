Телеком

«Ростелеком» инвестирует в развитие высокотехнологичных решений

Телеком 30.07.2019 13:54
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30.07.2019 13:54


ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале ООО «Национальные технологии», 51% принадлежит госкорпорации «Ростех». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба «Ростелекома». 
Целью сделки является развитие компетенций группы компаний «Ростелеком» на рынке услуг по технической поддержке и поставке аппаратно-программных комплексов систем хранения данных (СХД) для исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму» №374-ФЗ.
«Мы расцениваем сделку как долгосрочное инвестирование в развитие отечественных высокотехнологичных решений для сбора и хранения данных, включая СХД "Купол". "Ростелеком" поддерживает использование отечественного оборудования, — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. — Это позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от иностранных производителей».
В ближайшее время начнется установка СХД «Купол» в интересах «Ростелекома» и Tele2 в центре обработки данных «Удомля». «Ростелеком» продолжает активно развивать геораспределеную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства.
Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой является аппаратно-программный комплекс СХД «Купол». Даная система получила заключение ФСБ России, подтверждающее успешное прохождение испытаний и возможность его использования в составе интегрированных решений для хранения данных, полученных от операторов связи в рамках реализации федерального законодательства.

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