"В глазах троится": Диму Билана "размножили" в последний день юбилейной недели Волжского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 28.07.2019 21:35
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28.07.2019 21:35
Толпы волжан оккупировали площадь Ленина в Волжском, где в эти минуты выступает известный певец Дима Билан. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в Волжском – последний в рамках юбилейной недели празднования 65-летия города концерт. На открытой площади установили огромную сцену, а также три экрана, которые транслировали выступления творческих коллективов, а сейчас – Димы Билана. Экраны помогают избежать давки около главной сцены.
Одним из ведущих сегодняшнего концерта стал известный актер Александр Носик. Многие волжане пришли на площадь Ленина заранее – свободных лавочек было не найти часа за два до начала праздника. Горожанам пришлось занять и газон.
На концерте были предприняты серьезные меры безопасности. Зайти на площадь можно было только через рамки металлоискателей. Также в магазинах, расположенных рядом с площадью Ленина, была запрещена торговля спиртными напитками. В центре города – сотни полицейских, дежурят спецавтомобили и машины скорой помощи. По приблизительным оценкам, на площади собрались около тридцати тысяч волжан. После окончания концерта и грандиозного фейерверка, которым закончатся праздничная неделя, их развезут автобусы, количество которых также усилено.
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