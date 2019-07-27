В Волгоградской области появился долгострой для детей-сирот

Общество 27.07.2019 06:25
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27.07.2019 06:25
Очередная попытка региональных властей найти организацию для завершения строительства многострадального дома для детей-сирот в городе Николаевске Волгоградской области не увенчалась успехом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион на оказание услуг по достройке дома не было подано ни одной заявки. Таким образом, не нашлось желающих освоить 26,2 миллиона рублей и проблема долгостроя пока не решена.
Напомним, в Николаевске 24-квартирный дом для детей-сирот должны были сдать еще в феврале 2016 года. В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения контракта управление капитального строительства в июне того же года расторгло в одностороннем порядке отношения с ООО «Энергостройинжиниринг». На тот момент были выполнены работы по возведению фундамента, двух этажей и частично перекрыт второй этаж. Строительная готовность составляла около 30%. Однако теперь после провалившегося аукциона неизвестно, когда в конечном итоге достроят дом для детей-сирот.
Фото сайта администрации Николаевского района Волгоградской области.
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