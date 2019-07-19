Общество

Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской области

Общество 19.07.2019 17:36
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19.07.2019 17:36



Один миллиард рублей готово заплатить ООО «Управление отходами – Волгоград» за вывоз свыше 700 тысяч тонн мусора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня регоператор объявил аукцион по поиску субподрядчика для транспортировки ТКО из Волгограда и трех муниципальных образований области – Городищенского, Октябрьского районов и Котельниково. Срок действия договора – с 1 сентября текущего года до конца 2020-го. Компания передает на обслуживание свыше 4 тысяч пунктов по складированию мусора, из которых 3,2 тысячи – в областном центре, более 500 – в Городищенском, чуть более 300 – в Светлоярском.
Обязательным условием для победы в аукционе является наличие у организаций лицензии на обращение с отходами I - IV классов опасности. Участники аукциона должны перечислить в качестве обеспечения заявки 1% от суммы контракта - 10 млн рублей. 
Транспортировка мусора будет осуществляться на семь полигонов, расположенных в Волгограде и районах области. Предполагается, что общий объем перевезенных отходов составит 4 млн кубометров.

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