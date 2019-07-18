Визажист из Волжского заняла денег лжеполицейским





Жертвой хитроумного обмана стала жительница города Волжского, оказывающая услуги по мейкапу. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина лишилась денег, поверив мошенникам. Для продвижения бизнеса она рекламировала свои услуги в соцсетях. Злоумышленники позвонили ей и представились сотрудниками городского отдела полиции. Они рассказали, что якобы готовят конкурс красоты и им требуются услуги визажиста, оформили заказ. Войдя в доверие, они попросили занять 5 тысяч рублей, пообещав отдать при встрече. Обман вскрылся, когда в назначенный час женщина явилась в отдел полиции, где по легенде должна была идти подготовка к конкурсу. Но ее там не ждали.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными, а также соблюдать осторожность покупая что-либо через интернет.



