Дворцу спорта в Волгограде «подкинули» еще 25 миллионов

Общество 14.07.2019 07:56
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14.07.2019 07:56
Очередной этап ремонта здания Дворца спорта в Волгограде обойдется в сумму более 25,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 1-2 этажей административно-бытового корпуса и подвала. Замене подлежит система отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации. Работы должны быть выполнены до 15 октября текущего года со дня подписания контракта.
Недавно было объявлено о завершении первого этапа капитального ремонта здания Дворца спорта. Стоимость работ была оценена также почти в 25 миллионов рублей. За эти средства был приведен в порядок третий этаж административного корпуса. Здесь отремонтировали два спортивных зала, уложили специальное покрытие пола, установили современное оборудование и спортивные снаряды. Кардинально преобразились тренерские, раздевалки, душевые, санузлы и другие помещения. Были заменены системы инженерного обеспечения: отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения и другие.
Напомним, что Дворец спорта, построенный в 1974 году, ни разу капитально не ремонтировался. Волгоградские профсоюзы объявили о решении передать его в собственность Волгоградской области в сентябре 2018 года. В организации признали невозможность содержания дорогостоящего объекта и необходимость его реконструкции, которую в облсовпрофе не могли осилить. По задумке региональных властей, Дворец спорта должен вернуть былое свое предназначение, став спортивным и культурным центром города. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт. Он будет проводиться в несколько этапов и завершиться в 2021 году.
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