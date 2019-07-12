Общество
Федеральный судья погибла за две недели до своего дня рождения

В Волгограде областной суд официально подтвердил гибель судьи

Общество 12.07.2019 12:12
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12.07.2019 12:12


Сегодня Волгоградский областной суд официально подтвердил информацию о гибели судьи Волжского городского суда Татьяны Секериной. Об этом ИА “Высота 102” рассказал пресс-секретарь судебной инстанции Александр Тюменцев. Дата похорон и место прощания с погибшей пока неизвестны. Официально озвучить причину смерти судьи могут только следственные органы. В настоящее время в СУ СКР по Волгоградской области, которое проводит проверку по факту смерти женщины, отказываются от каких-либо комментариев.
Как ранее сообщало информагентство, Татьяна Секерина погибла накануне в результате падения из окна 16-этажного дома №17 по улице Пархоменко. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели женщины - несчастный случай, ее воля или же ее смерть носит криминальный характер.
Известно, что Татьяна Секерина не дожила всего двух недель до своего 48-летия. На работе она характеризуется положительно. Информацию о каких-либо проблемах на работе в облсуде не подтвердили. 
По неофициальным данным, у нее осталась девятилетняя дочка. Как стало известно информагентству, уроженка Волгограда Татьяна Секерина после 10 класса поступила в медучилище в Волжском, мечтала стать врачом. Даже некоторое время работала медсестрой в волгоградской поликлинике №1 при волгоградской городской больнице №6. В 1999 году Татьяна Секерина окончила юридический факультет ВолГУ по специальности “юриспруденция”, а затем работала адвокатом. 
Судьей Секерина стала в феврале 2004 года. Имеет 5 квалификационный класс судьи, что по словам ее коллег, довольно высокий уровень для судьи городского суда. Она вела целый ряд резонансных дел - одним из последних и резонансных стало дело о волжанине, расстрелявшем соседа из-за громкой музыки.
Судейское сообщество выражает соболезнования родным и близким погибшей. В Волжском городском суде рассказали, что для сотрудников суда Татьяна Викторовна была примером, наставником и профессиональным авторитетом.
Фото Волжского городского суда.

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