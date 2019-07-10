Общество

Волгоградский облсуд подтвердил вину водителей маршруток в блокировании проспекта Ленина

Общество 10.07.2019 17:43
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10.07.2019 17:43


Вину водителей маршруток, которые весной этого года заблокировали проезд по проспекту Ленина в центре Волгограда, подтвердил Волгоградский областной суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, судебная инстанция оставила в силе штрафы для пяти человек, признанных виновными в совершении административного правонарушения по ст. 20.18 КоАП РФ “Блокирование транспортных коммуникаций”. 
Напомним, все произошло 20 марта этого года. Водители “заказных” маршруток, отсутствующих в официальном реестре, сперва остановились около “Красных казарм”. Тогда на Второй продольной магистрали встали около двух десятков микроавтобусов. Затем водители направились на проспект Ленина. На пересечении проспекта с улицей Краснознаменской шоферы якобы одновременно “заглохли”.  Так они примерно на 20 минут перекрыли движение на одной из важнейших транспортных артерий города. Около 20 минут проехать там было практически невозможно. В пробку попали более двух десятков троллейбусов. Таким образом, нелегальные перевозчики, вероятно, решили выразить протест против рейдов полиции, проверявшей как техническое состояние общественного транспорта, так и наличие необходимых документов. Впрочем, когда дело рассматривалось в Центральном районном суде, они эту версию отрицали. За нарушение водителям придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей каждому.

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