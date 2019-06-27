



16 семей двухэтажного многоквартирного дома № 5 по ул. Короленко в Волгограде не согласны покинуть свое жилье по инициативе органов местной власти. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского Уполномоченного по правам человека, люди обратились к нему помочь отстоять жилищные права.

Возведенное в 2012 году жилое строение по иску администрации Волгограда, мотивированного отсутствием разрешения на его строительство, в 2015 году было признано судом как незаконная постройка, подлежащая сносу с прекращением права собственности его жильцов. Граждане пытались использовать имеющиеся правовые возможности по изменению принятого решения, однако этого им не удалось.

Как заявил Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков, проблема возведения многоквартирных домов в зонах индивидуальной жилой застройки в последнее время приняла масштабный характер. "Отсутствие должного контроля со стороны надзорно-административных органов власти на стадии возведения подобных строений имеют трагические последствия для добросовестных приобретателей жилых помещений. В данной ситуации мы намерены совместно с муниципальными органами власти Волгограда найти правовые механизмы, позволяющие предотвратить лишение граждан приобретенного жилья", - заявил Ростовщиков.











