В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режим

Общество 26.06.2019 14:31
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26.06.2019 14:31
Особый противопожарный режим введен в сельских поселениях семи районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МЧС России по региону. Такое решение приняли главы органов местного самоуправления. Причиной стала установившаяся жаркая и сухая погода.
Так, повышенные меры безопасности при обращении с огнем следует соблюдать в Болшечапурниковском сельском поселении Светлоярского района, Чернореченском сельском поселении Киквидзенского района, Зимняцком сельском поселении Серафимовичского района, Новогригорьевского сельском поселении Иловлинского района, Краснянского сельском поселении Кумылженского района, Ерзовском и Новорогачинском сельских поселениях Городищенского района, в городском поселении Петров Вал. Самая пожароопасная обстановка сложилась в Камышинском районе. Там особый противопожарный режим действует в Мичуринском, Лебяжинском, Антиповском, Гуселском, Семеновском, Сестренском, Воднобуерачном, Белогорском, Саломатинском, Усть-Грязнухинском, Чухонастовском, Нижнедобринском, Верхнедобринском, Костаревском, Таловском, Петрунинском, Терновском и Уметовского сельских поселениях.
Напомним, что во время особого режима запрещены разведение костров и сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, а также проведение всех видов пожароопасных работ.
Штрафа за нарушения правил пожарной безопасности удваиваются. Так, граждан могут наказать на сумму до 4 тысяч рублей, должностных лиц - до 30 тысяч рублей, предпринимателей, действующих без образования юрлица, - до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.
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