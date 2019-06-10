В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»





ООО «Плюс», которое является собственником кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда, обязано разработать за свой счет проектную документацию на проведение работ по сохранению здания кинотеатра, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заочное решение Иловлинского районного суда, документацию ООО «Плюс» должно разработать в течение восьми месяцев и согласовать ее в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в силу собственник должен обеспечить проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения кинотеатра «Юбилейный» в соответствии с проектной документацией.

Отметим, что иск в интересах неопределенного круга лиц в суд подал прокурор Красноармейского района Волгограда. В обоснование своих требований он указал, что прокуратурой Красноармейского района были проведены надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в отношении памятника истории и культуры регионального значения - кинотеатра «Юбилейный», расположенного по адресу: проспект им. Героев Сталинграда, 3.





Установлено, что здание находится в неудовлетворительном состоянии: на большей части площади объекта отсутствует кровельное покрытие, из-за чего внутрь проникают атмосферные осадки. Наблюдаются выбоины, сколы, трещины и разрушение защитного слоя бетонного покрытия ступеней входных групп, повреждение конструкции внешней, дополнительной лестницы, разрушение штукатурки фасада здания, отсутствие стекол в окнах и др. Здание долгое время не используется, заброшено. О печальном состоянии кинотеатра «Высота 102» подробно рассказывала осенью 2018 года . На суде прозвучало, что прокуратура направляла представление об устранении нарушения закона собственнику более 2 лет назад, но ничего не предпринималось.

Представители ООО «Плюс» на это пояснили, что на тот момент у них не было финансовых средств. Также они сообщили, что здание кинотеатра «Юбилейный» нуждается в ремонте либо в консервации. Соответствующее обращение было направлено в комитет культуры. Собственник уверяет, что при наличии соответствующих разрешений готов незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.



