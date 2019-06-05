Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”
Общество 05.06.2019 17:55
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05.06.2019 17:55
Экс-главе штаба Алексея Навального в Волгограде Алексею Волкову удалось избежать уплаты штрафа за публичное осквернение символа воинской славы России. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное Волгоградским областным судом, в связи с истечением срока давности правонарушения.
Напомним, в марте 2017 года Волков разместил в одной из групп “Вконтакте” фотографию скульптуры «Родина-Мать зовет!», изображение лица и руки которой были окрашены зеленым цветом. Это произошло после нападений на Алексея Навального, когда его обливали зеленкой. Позже публикацию удалили из паблика, был размещен пост с извинениями. В июле 2017 Алексею Волкову предъявили обвинение в реабилитации нацизма. В марте этого года Волкова оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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