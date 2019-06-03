



Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» отправились в Ковдор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службы компании, поездка в колоритный и загадочный край Гипербореи стала поощрением за победу в конкурсе на создание лучшего логотипа проекта «Котельниково - земля героев». Главная цель проекта – изучение и популяризация богатейшего культурного и духовного наследия предков, истории казачества, демонстрация преемственности поколений героев котельниковской земли.

Над логотипом, символизирующим концепцию проекта «Котельниково – земля героев», творческая молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» работала несколько недель. Чтобы передать наиболее важные, по мнению ребят, идеи, им потребовалось подробнее изучить историю Котельниковского района, больше узнать о героях прошлых веков, осмыслить наиболее важные моменты истории родного края.

Итогом стали шесть интересных проектов логотипа. Авторов проектов-победителей – горнорабочего подземного горного участка буровзрывных работ рудника Тимура Шахбанова и специалиста отдела организации обслуживания и ремонта механического оборудования Дмитрия Кирьянова - компания наградила поездкой в Ковдор Мурманской области.

Во время командировки молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» обменяются опытом со своими коллегами из АО «Ковдорский ГОК» и примут участие во встрече совета молодых специалистов. Кроме того, в рамках корпоративной программы «Ковдор – столица Гипербореи» они осмотрят природные артефакты волшебного края древних цивилизаций и посетят рок-фестиваль, который пройдет в Ковдоре сегодня, 3 июня 2019 года.



