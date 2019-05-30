Происшествия

В Волгоградской области цепная собака покусала ребенка

Происшествия 30.05.2019 13:01
4978 4
30.05.2019 13:01


Ребенок пострадал в результате нападения собаки в Светлоярском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло во дворе одного из частных домов в селе Цаца. По предварительным данным, немецкая овчарка сидела на цепи, когда внезапно набросилась на 10-летнего мальчика и покусала его. Ребенка со множественными ранами тела и головы немедленно госпитализировали в городскую больницу №1 Волгограда. Сейчас за его здоровье борются врачи. 
Сотрудники полиции просят родителей не оставлять своих детей наедине с домашними животными. Порой поведение четвероногих бывает непредсказуемым.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12166 1
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшие
03.05.2019 18:03
12506 0
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
21319 16
Происшествия
30.05.2019 09:18
Происшествия 30.05.2019 09:18
650 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.05.2019 09:03
Происшествия 30.05.2019 09:03
3264 30 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.05.2019 19:17
Происшествия 29.05.2019 19:17
1316 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.05.2019 10:46
Происшествия 29.05.2019 10:46
1592 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 17:16
Происшествия 28.05.2019 17:16
9162 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 12:59
Происшествия 28.05.2019 12:59
2962 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 12:28
Происшествия 28.05.2019 12:28
2022 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:47
Происшествия 28.05.2019 10:47
1457 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:22
Происшествия 28.05.2019 10:22
958 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:15
Происшествия 28.05.2019 10:15
759 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 09:50
Происшествия 28.05.2019 09:50
887 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 15:04
Происшествия 27.05.2019 15:04
3602 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 13:28
Происшествия 27.05.2019 13:28
2944 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:37
Происшествия 27.05.2019 09:37
1228 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:11
Происшествия 27.05.2019 09:11
3899 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:36
В Волгоградской области офицер избил рядового за разговоры в строюСмотреть фотографии
17:31
Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудниковСмотреть фотографии
16:26
Мусорное дерево выросло на юге Волгограда благодаря «Управлению отходами»Смотреть фотографии
16:22
Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздникиСмотреть фотографии
16:01
"Жить можно": в бараке для первостроителей Волжского уходит пол из-под ног Смотреть фотографии
15:28
Жадность довела директора детского центра в Волгограде до уголовного делаСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом подозреваемому в насилии над школьницей маршрутчику продлили путевку в СИЗОСмотреть фотографии
13:41
Волгоградские депутаты хотят наказывать граждан за уклонение от заключения договоров на вывоз мусораСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области доступ к берегу Цимлянского водохранилища открыли для людейСмотреть фотографии
13:07
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»Смотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области цепная собака покусала ребенкаСмотреть фотографии
12:43
Президент России наградил прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную АмерикуСмотреть фотографии
12:07
На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлораСмотреть фотографии
11:58
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работой Смотреть фотографииCмотреть видео
11:43
РЖД летом в два раза повысило цены на билеты в плацкартСмотреть фотографии
11:37
«Ростелеком» в прямом эфире показал ультрамарафон Elton UltraСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцевСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов Смотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом по вине неопытного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области полиция объявила охоту на «бракуш»Смотреть фотографии
22:13
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника Смотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
16:19
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
С зарплатой жителей Волгоградской области все хорошоСмотреть фотографии
14:57
Волгоград стал раем для пожирателей вязовСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 