В Волгоградской области цепная собака покусала ребенка

Происшествия 30.05.2019 13:01
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30.05.2019 13:01
Ребенок пострадал в результате нападения собаки в Светлоярском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло во дворе одного из частных домов в селе Цаца. По предварительным данным, немецкая овчарка сидела на цепи, когда внезапно набросилась на 10-летнего мальчика и покусала его. Ребенка со множественными ранами тела и головы немедленно госпитализировали в городскую больницу №1 Волгограда. Сейчас за его здоровье борются врачи.
Сотрудники полиции просят родителей не оставлять своих детей наедине с домашними животными. Порой поведение четвероногих бывает непредсказуемым.
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