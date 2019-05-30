В Волгоградской области цепная собака покусала ребенка





Ребенок пострадал в результате нападения собаки в Светлоярском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло во дворе одного из частных домов в селе Цаца. По предварительным данным, немецкая овчарка сидела на цепи, когда внезапно набросилась на 10-летнего мальчика и покусала его. Ребенка со множественными ранами тела и головы немедленно госпитализировали в городскую больницу №1 Волгограда. Сейчас за его здоровье борются врачи.

Сотрудники полиции просят родителей не оставлять своих детей наедине с домашними животными. Порой поведение четвероногих бывает непредсказуемым.