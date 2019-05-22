В Волгограде сбежавший из больницы к сыну отец-одиночка умер в лифте

Общество 19.05.2019 12:22
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19.05.2019 12:22
Спешка домой к ждущему его сыну обернулась гибелью для волгоградца. О произошедшей трагедии ИА “Высота 102” рассказал следователь СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким. Несколько дней назад 47-летний волгоградец, в одиночку воспитывающий девятилетнего сына, оставил его в квартире и пошел за продуктами. Через какое-то время его увидел сосед по подъезду. Мужчина сидел на лавочке у дома и у него было разбито лицо. Сосед помог ему вызвать “скорую” и добраться до больницы.
В медучреждении врачи оказали пострадавшему помощь. Он рассказал им, что упал по дороге. Как только пациент почувствовал себя немного лучше, он стал рваться домой и не поддался на уговоры медиков, пытавшихся его остановить. Мужчина повторял, что дома его ждет сын, который наверняка беспокоится, что отец так долго не возвращается.
Уже в такси по дороге домой волгоградцу стало хуже, тогда он попросил водителя помочь ему подняться на 9 этаж, так как сам дойти не сможет. Таксист, видя состояние своего пассажира, согласился помочь. Предложив мужчине опереться на его плечо, они вошли в подъезд. Уже в лифте добровольный помощник почувствовал, как мужчина оперся на него сильнее, и увидел, что тот без сознания. На нужном этаже он вынес больного из лифта, положил на лестничную площадку и тут же вызвал “скорую помощь”. Однако приехавшие врачи смогли лишь констатировать смерть. Как показало вскрытие, мужчина скончался от сердечного приступа.
Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к гибели волгоградца. Так, им удалось установить, что после смерти своей первой жены мужчина периодически выпивал. Возможно, это и запустило ту роковую цепочку событий, которая завершилась столь трагично. А его сын сейчас живет в семье своего 24-летнего брата.
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