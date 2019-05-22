Одну из улиц Волгограда назовут в честь бывшего ректора ВолГУ





Одна из улиц Волгограда будет названа в честь профессора, бывшего ректора Волгоградского государственного университета Олега Васильевича Иншакова. Как сообщили “Высота 102” в городской администрации, соответствующее постановление уже подписано. Улица находится в Советском районе между улицами имени 35-й Гвардейской дивизии и Прямой. Позднее там будет установлена соответствующая информационная табличка.

Профессор, доктора экономических наук Олег Иншаков руководил “классическим” университетом с 1995 по 2014 год. После этого он был избран на должность президента вуза.

За многочисленные научные и общественные заслуги ему было присвоено звание почетного гражданина города-героя Волгограда. Олег Иншаков ушел из жизни в начале января прошлого года.