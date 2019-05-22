В Волгоградской области в пруду утонул пятилетний малыш





Маленький мальчик утонул в пруду в Октябрьском районе. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, трагедия произошла накануне в пруду в селе Самохино.

По предварительным данным, ребенок пошел на водоем вместе с девочкой одногодкой. Взрослых с ними не было, и запретить купание детям никто не мог. Когда пятилетний мальчик начал тонуть, девочка побежала домой за помощью. Но когда на место прибежали взрослые, было уже поздно - мальчик погиб. По данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, в среду 15 мая в ерике недалеко от хутора Ларинский Алексеевского района при похожих обстоятельствах утонул десятилетний школьник.



