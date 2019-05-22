Общество 16.05.2019 16:26
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16.05.2019 16:26
Компании-застройщику придется законсервировать строящийся многоквартирный дом в Михайловке. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, такое решение принял районный суд по иску надзорного ведомства. Прокурорская проверка показала, что строительные работы по адресу улица Пархоменко, 2а не велись на протяжении более полугода. Все это время пройти на стройку мог любой человек, что представляет опасность для жизни и здоровья. На исполнение решения отведено три месяца.
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