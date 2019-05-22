По центру Волгограда пронесут мощи местночтимого святого

Общество 15.05.2019 15:23
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15.05.2019 15:23
Крестный ход с мощами священномученика Николая Попова состоится в Волгограде 2 июня - в этот день в городе пройдут торжества, посвященные 100-летию мученического подвига святого. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской епархии.
Мощи святого пронесут от Свято-Духова монастыря до площади Павших Борцов, где пройдет Божественная литургия. Богослужение совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении приглашенных из других митрополий архиереев и духовенства епархии.
По окончании богослужения состоится праздничный концерт. В программе юбилейного года также запланированы выставки, конференция, презентация книг о священномученике.
Справка: Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области).
Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и ещё несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви иерей Николай Попов (1864 - 26 марта 1919) был причислен
к Собору новомучеников и исповедников Российских XX века.
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