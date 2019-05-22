По центру Волгограда пронесут мощи местночтимого святого





Крестный ход с мощами священномученика Николая Попова состоится в Волгограде 2 июня - в этот день в городе пройдут торжества, посвященные 100-летию мученического подвига святого. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской епархии.

Мощи святого пронесут от Свято-Духова монастыря до площади Павших Борцов, где пройдет Божественная литургия. Богослужение совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении приглашенных из других митрополий архиереев и духовенства епархии.