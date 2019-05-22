Общество

По центру Волгограда пронесут мощи местночтимого святого

Общество 15.05.2019 15:23
1348 10
15.05.2019 15:23


Крестный ход с мощами священномученика Николая Попова состоится в Волгограде 2 июня - в этот день в городе пройдут торжества, посвященные 100-летию мученического подвига святого. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской епархии.
Мощи святого пронесут от Свято-Духова монастыря до площади Павших Борцов, где пройдет Божественная литургия. Богослужение совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении приглашенных из других митрополий архиереев и духовенства епархии.
По окончании богослужения состоится праздничный концерт. В программе юбилейного года также запланированы выставки, конференция, презентация книг о священномученике.
Справка: Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области). 
Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и ещё несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви иерей Николай Попов (1864 - 26 марта 1919) был причислен 
к Собору новомучеников и исповедников Российских XX века.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
21443 0
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
25143 15
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
25.04.2019 18:06
13539 3
Общество
21.05.2019 19:45
Общество 21.05.2019 19:45
572 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 17:18
Общество 21.05.2019 17:18
2585 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 16:48
Общество 21.05.2019 16:48
618 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 15:58
Общество 21.05.2019 15:58
468 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 14:07
Общество 21.05.2019 14:07
714 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 13:16
Общество 21.05.2019 13:16
6341 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 12:33
Общество 21.05.2019 12:33
1177 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:48
Общество 21.05.2019 09:48
5437 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:07
Общество 21.05.2019 09:07
1667 17 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 16:14
Общество 20.05.2019 16:14
1738 13 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 15:44
Общество 20.05.2019 15:44
1556 14 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 14:29
Общество 20.05.2019 14:29
27791 23 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:59
Общество 20.05.2019 12:59
774 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:18
Общество 20.05.2019 12:18
1101 3 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 11:34
Общество 20.05.2019 11:34
988 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 