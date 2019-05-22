ПАО «Ростелеком» объявил об итогах работы в первом квартале 2019 года

Телеком 15.05.2019 12:07
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15.05.2019 12:07
ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО (прим. ред. Международные стандарты финансовой отчетности).
Одним из основных своих достижений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, компания считает рост чистой прибыли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году.
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Ростелеком» уверенно начал 2019 год, завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям. Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках».
Ознакомится с отчетом можно на сайте.
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