Общество

В Дзержинском районе Волгограда суд оставил проблемную девятиэтажку без управдома

Общество 14.05.2019 17:45
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14.05.2019 17:45


Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области отказалась передавать управляющей компании «ЖЭУ-5» в ведение дом №26 по улице Землячки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение ведомства, Дзержинский районный суд по иску чиновников признал недействительным решение общего собрания жильцов.  
В ходе проверки инспекция установила, что кворум на общедомовом собрании отсутствовал, а подписи некоторых собственников квартир были подделаны. ООО «ЖЭУ-5» оспорило решение надзорного органа в областном арбитражном суде. Однако  в удовлетворении требований компании было отказано.
В подвешенном состоянии многоэтажка по улице Землячки остается уже длительное время. Прежний управдом - «ЖКХ Дзержинского района» - находится в стадии внешнего управления. Кроме того, в 2017 году эта фирма оказалась в центре криминального скандала, связанного с возбуждением уголовного дела о двойных платежках. 
Из-за чехарды с управляющей организацией дом №26 остался без договора на техническое обслуживание газовых сетей. Эту новость жильцы узнали в апреле текущего года, когда в одном из подъездов произошла утечка голубого топлива. Отсутствие договора на техническое обслуживание газовых сетей в доме на 180 квартир, в котором проживают сотни человек, испугало собственников квартир.
В инспекции  Госжилнадзора пояснили, что жильцам  необходимо провести заново общее собрание, по итогам которого выбрать управляющую организацию или создать ТСЖ. Если очередная попытка собрать кворум не удастся, то администрация района сама проведет открытый конкурс по отбору УК.

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