В Волгограде не дожидаясь жары запустили 20 фонтанов

Общество 14.05.2019 11:30
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14.05.2019 11:30
20 фонтанов в Волгограде начали работать по специальному ежедневному графику. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, еще пять будут запущены в ближайшее время. Перед открытием сезона на всех водных сооружениях коммунальные службы проверили состояние инженерных систем, привели в порядок чаши, настроили оборудование и проверили их в тестовом режиме.
В Центральном районе работают фонтаны в бульварной части проспекта Ленина напротив Центробанка, на проспекте Ленина возле технического университета, «Детский хоровод» на Привокзальной площади, пешеходные фонтаны у музея «Россия. Моя история» и в парке Победы. В скором времени заработает фонтан влюбленных у НЭТа. Кроме того, в этом сезоне запущен в работу новый пешеходный фонтан в верхнем парке на Центральной набережной, где накануне завершилась большая реконструкция. Сооружение площадью свыше 200 квадратных метров в вечернее время украшает подсветка. Все водные объекты работают по единому графику с 7.30 до 22 часов.
Новый фонтан с подсветкой в этом году будет радовать горожан и в парке «Сказка» Ворошиловского района, реконструированном в прошлом году. В Ворошиловском районе также открыты пешеходный фонтан в сквере у Казанского собора, в сквере Саши Филиппова, на площади Советской и улице Академической.
В Советском районе фонтаны открыты на обновленной в прошлом году территории у ДК Петрова и в парке «Лесогород» на Тулака. В Кировском районе жители могут отдохнуть у плоскостного фонтана, расположенного у ЦКиД «Авангард». Светодинамический фонтан в парке «Семейный» в Дзержинском районе до конца мая будет работать в укороченном режиме - с 16.00 до 21.00, а с 1 июня - с 11.00 до 21.00 с перерывом с 13.00 до 16.00.
Без перерывов, но с остановкой при необходимости на профилактику, работают три фонтана на юге Волгограда - на улице Остравской и два на бульваре Энгельса. В ближайшее время в Красноармейском районе количество фонтанов удвоится за счет открытия новых на бульваре Энгельса и в парке Юбилейном.
Готовится к открытию и фонтан «Искусство» на Центральной набережной. Сегодня в рамках комплексного обновления подрядчик меняет здесь систему управления и реставрируют чашу, чтобы воссоздать исторический облик объекта.
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